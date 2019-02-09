İlimtepe FK, şampiyonluk kupasını Murat Aydın’dan alacak

Süper Amatör Lig B Grubu şampiyonu unvanı ile Play-Off ligine başlayan ve ilk maçında Karamürselspor’udeplasmanda 1-0 mağlup etmesine karşın “Genç kontenjan” hatası nedeni ile hükmen mağlup ilan edilen İlimtepe Futbol Kulübü, şampiyonluk kupasını Sırrıpaşa maçından önce alacak. Bu akşam 16.45’te Körfez Esentepe Stadı’nda gerçekleşecek olan kupa töreninde Körfez temsilcisinin kupasını Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın takdim edecek.