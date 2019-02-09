Erkek ve kadın voleyboldaki 4 ekibimizden ikisi haftayı bay geçecek. Erkekler 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kağıtspor, Tekirdağ’da Çorluspor’a konuk olacak. Mücadele 14.00’te başlayacak. 18’de 17 yapan Lider temsilcimiz KartepeBelediyespor ise bu hafta dinlenecek. Kızlar 2. Lig 2. Grup’ta yer alan Gölcük İhsaniye, Yeşil Bayramiç’i 17 Ağustos Spor Salonu’nda konuk edecek ve maç 14.00’te başlayacak. İzmit DSİ ise bu hafta maç yapmayacak.
Bugün 12:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:31 TSİ
Voleybolda iki takımımız sahne alıyor
Erkek ve kadın voleyboldaki 4 ekibimizden ikisi haftayı bay geçecek.
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Bugün 12:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz