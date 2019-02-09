Voleybolda iki takımımız sahne alıyor

Erkek ve kadın voleyboldaki 4 ekibimizden ikisi haftayı bay geçecek. Erkekler 2. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kağıtspor, Tekirdağ’da Çorluspor’a konuk olacak. Mücadele 14.00’te başlayacak. 18’de 17 yapan Lider temsilcimiz KartepeBelediyespor ise bu hafta dinlenecek. Kızlar 2. Lig 2. Grup’ta yer alan Gölcük İhsaniye, Yeşil Bayramiç’i 17 Ağustos Spor Salonu’nda konuk edecek ve maç 14.00’te başlayacak. İzmit DSİ ise bu hafta maç yapmayacak.