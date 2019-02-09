Pehlivan, AHEF yönetim kurulu üyesi oldu

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Aile Hekimleri Komisyon Başkanı Aile Hekimi Recep Pehlivan, gerçekleştirilen olağanüstü kurulda; Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Sağlık Sen Kocaeli Şubesi, Pehlivan’ın uzun süreden beri önemli çalışmalar yürüttüğünü, kurulda yönetim kuruluna seçilmesinin tesadüf olmadığı aktarıldı. Şube, Pehlivan’ın AHEF yönetim kuruluna seçilmesinin, Kocaeli’de yaşanan sağlık sorunlarının merkeze iletilmesi açısından da önemli olduğu vurguladı.

AHEF NEDİR?

AHEF Türkiye’deki aile hekimlerini dernekleri aracılığıyla tek çatı altında toplayarak, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi, Aile Hekimlerinin haklarını korumayı ve geliştirmeyi görev edinerek, sosyal, bilimsel, ekonomik ve hukuki olarak en iyi koşullarda, çalışmalarını sağlamayı amaçlayan federasyondur.