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Bayram, kongre merkezi inşaatını gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Eski Mannesman Boru Fabrikası alanına inşa edilen, kongre ve kültür merkezi çalışmalarını yerinde inceledi.

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Büyükşehir Belediyesi İlhan Bayram, yıkılan Mannesman Boru Fabrikası yerine inşa edilen Kocaeli Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının çalışmalarını inceledi. Toplamda 36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kocaeli Kongre Merkezi inceleyen Genel Sekreter Bayram’a, Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkilileri eşlik etti. İncelemeler sırasında konuşan Bayram, ‘’Kongre Merkezi için erken bitirme sözü aldık’’ dedi.

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Kongrenin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran genel sekreter Bayram, “Kocaeli Kongre Merkezimiz tüm etkinlikler için çekim merkezi olacak. İnşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor. Kongre merkezinin şuan gözüken yüzde 61’i tamamlandı. Çalışmalar bu şekilde devam ederse yetkili firmadan projenin belirlenen tarih öncesinde bitirileceğinin sözünü aldık” ifadelerini kullandı.

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