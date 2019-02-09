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SEKA’ya bağışlar için teşekkür plaketi

Geçtiğimiz ocak ayında, beyin ölümü gerçekleşen 2 hastanın organlarını, ihtiyaç sahiplerine nakil eden İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne, başarılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

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Ocak ayı içerisinde beyin ölümü gerçekleşen 2 donörden aldıkları organları, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran SEKA Devlet Hastanesi personel ve doktorlarına başarılarından dolayı plaket takdim edildi. SEKA Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen teşekkür plaketi takdim törenine, İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, Organ Nakil Koordinatörü Op. Dr. Fatih Güneş, Koordinatör Yardımcısı Belma Yiğit, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Candan Duman ve hastane personelleri katıldı.

İNSANLIK GÖREVİ

Plaket takdim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, organ bağışının insanlık görevi olduğu belirterek, şunları kaydetti: Bu sadece bir kişinin değil, tüm ekibin başarısıdır. Tüm çalışanların bu işi kendine görev addetmesi gerekiyor. Aslında bu bir insanlık görevi. Sadece bir insana değil 5-6 organla birçok kişiye umut oluyoruz. Bu açıdan bu konuyu önemsiyoruz.

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