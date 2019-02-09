Karamürsel’in ilk psikolojik danışmanlık merkezi açıldı

Karamürsel’de, psikolojik danışmanlık alanında bir ilk yaşandığı belirtildi. Kaydedilen bilgilere göre, Karamürsel’de faaliyete giren Özel Psikolojik Danışmanlık ve Psikodrama Merkezi, bu yönü ile Karamürsel’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Psikolog Havva Tepegöz tarafından hizmete giren Psikolojik Danışmanlık ve Psikodrama Merkezinin açılış törenine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, CHP Karamürsel eski ilçe Başkanı Ali Kara, ADD Karamürsel Şube Başkanı Münteha Purut ve çok sayıda davetli katıldı.

YAŞAM KALİTESİ

İşletmesinin açılışı esnasında duygularını dile getiren Psikolog Havva Tepegöz, “Yaşam kalitesini artırmak ve ruh sağlığını korumak adına profesyonel olarak psikolojik danışmanlık hizmeti veren yeni merkezimizin açılışına hoş geldiniz. İlginiz için teşekkür ederim. ‘Kendinize zaman ayırın’ sloganı ile çıktığımız bu yolda göstermiş olduğunuz destekleriniz için ayrıca teşekkür ederim’ diye konuştu.