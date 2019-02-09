Memur- Sen’den, Başsavcı Korkmaz’a ziyaret

Geçtiğimiz ay kongresini gerçekleştiren Memur- Sen, ziyaretlerine devam ediyor. Memur- Sen yetkilileri, başkan Şahin Yaşlık öncülüğünde, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı makamında ziyaret etti. Korkmaz’ı çalışmaları hakkında bilgilendiren Memur- Sen’liler, görevine geçtiğimiz eylül ayında atana Korkmaz’a hayırlı olsun dileklerini iletmiş oldu. Heyet arından Büro Memur-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sn. Figen Karadağlı’ya da ziyarette bulundu.
“MEMNUNİYET DUYDUK”
Memur- Sen tarafından ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Büro Memur-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Figen Karadağlı’ya başarılar dilendiğini iletti. Korkmaz’ın ve Karadağlı’nın ziyaretlerden dolayı oldukça memnun kaldığı aktarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz