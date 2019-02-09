Memur- Sen’den, Başsavcı Korkmaz’a ziyaret

Geçtiğimiz ay kongresini gerçekleştiren Memur- Sen, ziyaretlerine devam ediyor. Memur- Sen yetkilileri, başkan Şahin Yaşlık öncülüğünde, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı makamında ziyaret etti. Korkmaz’ı çalışmaları hakkında bilgilendiren Memur- Sen’liler, görevine geçtiğimiz eylül ayında atana Korkmaz’a hayırlı olsun dileklerini iletmiş oldu. Heyet arından Büro Memur-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Sn. Figen Karadağlı’ya da ziyarette bulundu.

“MEMNUNİYET DUYDUK”

Memur- Sen tarafından ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Büro Memur-Sen Kadın Komisyonu Genel Başkanı Figen Karadağlı’ya başarılar dilendiğini iletti. Korkmaz’ın ve Karadağlı’nın ziyaretlerden dolayı oldukça memnun kaldığı aktarıldı.