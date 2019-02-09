Başkan Baran’dan ev ziyaretleri

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ilk olarak, kısa bir süre önce rahatsızlık geçiren ve şuan evinde istirahat eden İstişare Kurulu Üyesi, Kuzey Mahallesi Muhtar Adayı Enver Alçık’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlığın insan hayatı için önemli bir temel unsur olduğu belirten Başkan Baran; “Enver Alçık dostumuzu ziyaretimiz sebebiyle tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Henüz vakit varken, sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Alçık ailesine geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.



NASİP ETSİN

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, daha sonra umre ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Baran, Umre vazifesini yerine getirerek ilçeye dönen Osman Yavuz’un evine gitti. Hurma ve zemzem suyunun ikram edildiği ziyarette konuşan Başkan İsmail Baran; “O güzel, o kutsal toprakları görmek isteyen kullarına Cenab-ı Hak gitmeyi nasip etsin. Umre vazifesini yerine getiren Osman Yavuz ve ailesinin ibadetleri kabul olsun, Allah tekrar nasip etsin” şeklinde konuştu.