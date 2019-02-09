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41 plakalı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, K.S. (41) yönetimindeki 41 AT 951 plakalı otomobil, D-100 karayolu Kocaeli istikameti Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinde, yolun karşısınya geçmeye çalışan Sinem Nur Ayvaz (16) ile T.B'ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ayvaz, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer yaya T.B. ile otomobil sürücüsü K.S. ve yolcu A.G. (32), aynı hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen sürücü K.S'nin, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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