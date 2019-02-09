Alınan bilgiye göre, K.S. (41) yönetimindeki 41 AT 951 plakalı otomobil, D-100 karayolu Kocaeli istikameti Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinde, yolun karşısınya geçmeye çalışan Sinem Nur Ayvaz (16) ile T.B'ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ayvaz, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer yaya T.B. ile otomobil sürücüsü K.S. ve yolcu A.G. (32), aynı hastanede tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen sürücü K.S'nin, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bugün 13:19 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:23 TSİ
41 plakalı aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:19 TSİ - Asayiş
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz