MHP, Başiskele adayını bağrına bastı

MHP Başiskele İlçe Teşkilatı, Başiskele Belediyesi meclis üyeliği aday adaylarına yönelik Aday Tanıtım Programı ve Genişletilmiş İstişare Toplantısı düzenledi. Yeniköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Cumhur İttifakı’nın Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Özlü’nün programda yaptığı konuşmada ülkücü camiayı kucaklayan sözler söylemesi MHP’liler tarafından memnuniyetle karşılandı. MHP’liler de Yasin Özlü’nün bu sözlerinin ardından Özlü’yü adeta bağırlarına basarak, Başiskele’de başarılı bir seçim dönemi geçirmesi yönünde iyi dilek temennilerinde bulundular. Ekin EKEN