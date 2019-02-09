Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kuruluş yıl dönümü sebebiyle, Türkiye genelinden katılımla beraber Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün ev sahipliğinde program düzenlendi. MHP’nin 50’nci yılı olması dolayısıyla düzenlenen programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi. Programa kentimizden de katılım oldu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İl Başkan Yardımcıları Vedat Kuru, Sunay Gezer, Ali Saya Gökmen ve Türengül Gürbüz programa katılan isimler arasında yer aldı. Kocaelili yöneticiler, Bahçeli’nin seçim çalışmalarına yönelik hayır duasını aldı. Ekin EKEN
Bugün 13:32 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:33 TSİ
MHP’liler Bahçeli’nin hayır duasını aldı
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve parti yöneticileri, MHP’nin kuruluşunun 50’nci yıl dönümü nedeniyle Adana’da düzenlenen programa katıldı.
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Bugün 13:32 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz