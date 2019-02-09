MHP’liler Bahçeli’nin hayır duasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kuruluş yıl dönümü sebebiyle, Türkiye genelinden katılımla beraber Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün ev sahipliğinde program düzenlendi. MHP’nin 50’nci yılı olması dolayısıyla düzenlenen programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi. Programa kentimizden de katılım oldu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İl Başkan Yardımcıları Vedat Kuru, Sunay Gezer, Ali Saya Gökmen ve Türengül Gürbüz programa katılan isimler arasında yer aldı. Kocaelili yöneticiler, Bahçeli’nin seçim çalışmalarına yönelik hayır duasını aldı. Ekin EKEN