Korkunç kazada yaralananların kimlikleri belli oldu!

Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği, 5-6-7 Ocak’ta Kars Sarıkamış’ta gerçekleştirilecek anma için Kocaeli'de ikamet edenlerin bulunduğu üç otobüs ile yola çıktı. Bugün başlayacak olan anma etkinliklerine Gebze- Darıca- Çayırova ve Derince’den çok sayıda kişi dün akşam yola çıktı. Bir tur firmasından kiralanan üç otobüs aynı anda hareket etti. Son olarak Derince’den de vatandaşları alan kafile, bugün öğle saatlerinde anma etkinliklerinde olacaktı. Ancak saat 07.45 sıralarında Derince Belediye personeli şoför Ömer Urağ’ın kullandığı otobüs, Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında kar yüzünden kayganlaşan yolda TIR'a, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Bir başka yolcu otobüsü de kayarak önündeki otobüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABA ÖLDÜ, İKİ ÇOCUĞU YARALI
Araçta sıkışan otobüs şoförü, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada Derince Belediye personeli olan ve belediyenin tahsis ettiği otobüsü kullanan 38 yaşındaki Ömer Urağ ile Darıca’da oturan ve geziye katılan 53 yaşındaki Faruk Akbulak yaşamlarını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren ve tekstil işiyle uğrayan Faruk Akbulak’ın geziye kızı Beyzanur Akbulak ile oğlu Yusuf Sami Akbulak ile katıldığı ortaya çıktı. Babalarının öldüğünü gören iki çocuk olay yerinde sinir krizi geçirdi. İki çocuk da ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDENLER;
Ömer Urağ (Şoför)
Faruk Akbulak
YARALANANLAR;
Lütfü Kılıç
Yasin Ulus
Coşkun Koçak
Mamil Şengül
Alev Şahin
Hacı Kaya Şahin
Mehmet Emin Duman
Safiye Duman
Mustafa Danışmaz
Gülizar Danışmaz
Cevdet Özacet
Mehmet Aydemir
Beyzanur Akbulak
Yusuf Sami Akbulak
Nida Özdemir
Selahattin Pehlivan
Taha Özdemir
Kerim Karatepe
Turan Hayali
Yusuf Duman
Mutdalip Urhan
Öztürk Aydın
Nevzat Aydemir
Selda Boz
Güllü Boz
Gülçin Özacet
Şengül Esmanur
Ömer Aydemir
Mustafa Çelikbilek
Ayten Danışmaz
Tekin Danışmaz
Hatice Gökmen
Birol Avas
Hüseyin Agah Avas
Ümmügül Yabir
Ümit Yabir
ÖMER URAĞ
FARUK AKBULAK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Meliha Balcı - rabbim rahmet etsin mekanları cennet olsun sabah sabah hüzün doldu içimiz
Kafkas Kartalı - Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,yaralılara da acil şifalar diliyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.