Korkunç kazada yaralananların kimlikleri belli oldu!

Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği, 5-6-7 Ocak’ta Kars Sarıkamış’ta gerçekleştirilecek anma için Kocaeli'de ikamet edenlerin bulunduğu üç otobüs ile yola çıktı. Bugün başlayacak olan anma etkinliklerine Gebze- Darıca- Çayırova ve Derince’den çok sayıda kişi dün akşam yola çıktı. Bir tur firmasından kiralanan üç otobüs aynı anda hareket etti. Son olarak Derince’den de vatandaşları alan kafile, bugün öğle saatlerinde anma etkinliklerinde olacaktı. Ancak saat 07.45 sıralarında Derince Belediye personeli şoför Ömer Urağ’ın kullandığı otobüs, Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında kar yüzünden kayganlaşan yolda TIR'a, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Bir başka yolcu otobüsü de kayarak önündeki otobüse çarptı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, İKİ ÇOCUĞU YARALI

Araçta sıkışan otobüs şoförü, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada Derince Belediye personeli olan ve belediyenin tahsis ettiği otobüsü kullanan 38 yaşındaki Ömer Urağ ile Darıca’da oturan ve geziye katılan 53 yaşındaki Faruk Akbulak yaşamlarını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren ve tekstil işiyle uğrayan Faruk Akbulak’ın geziye kızı Beyzanur Akbulak ile oğlu Yusuf Sami Akbulak ile katıldığı ortaya çıktı. Babalarının öldüğünü gören iki çocuk olay yerinde sinir krizi geçirdi. İki çocuk da ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLER;

Ömer Urağ (Şoför)

Faruk Akbulak

YARALANANLAR;

Lütfü Kılıç

Yasin Ulus

Coşkun Koçak

Mamil Şengül

Alev Şahin

Hacı Kaya Şahin

Mehmet Emin Duman

Safiye Duman

Mustafa Danışmaz

Gülizar Danışmaz

Cevdet Özacet

Mehmet Aydemir

Beyzanur Akbulak

Yusuf Sami Akbulak

Nida Özdemir

Selahattin Pehlivan

Taha Özdemir

Kerim Karatepe

Turan Hayali

Yusuf Duman

Mutdalip Urhan

Öztürk Aydın

Nevzat Aydemir

Selda Boz

Güllü Boz

Gülçin Özacet

Şengül Esmanur

Ömer Aydemir

Mustafa Çelikbilek

Ayten Danışmaz

Tekin Danışmaz

Hatice Gökmen

Birol Avas

Hüseyin Agah Avas

Ümmügül Yabir

Ümit Yabir

ÖMER URAĞ

FARUK AKBULAK