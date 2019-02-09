Başkan Yıldırım'a sosyal medyada büyük ilgi

Karamürsel Belediye Başkanı ve AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, Karamürsel halkının sorularını yanıtladı. Karamürselliler merak ettiği tüm soruları Whatsapp ve Facebook üzerinden İsmail Yıldırım’a sordu. Soruların cevapları Başkan Yıldırım’ın bu yıl ilk defa açtığı sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak paylaşıldı. Moderatörlüğünü AKP Karamürsel İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Birim Başkanı Serdar Avcı’nın üstlendiği canlı yayına rekor katılım sağlayan Karamürselliler, soruları tüm detaylarıyla cevaplayan Başkan Yıldırım’a teşekkür etti. Ayrıca canlı yayında Yıldırım, Karamürsel’e gelecek dönemde yapılacak hizmetlere ve seçim beyannamesinin içerisinde yer alan projelere de değindi.

12 BİN KİŞİ İZLEDİ

Karamürsel’de yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Karamürsel Yüzme Havuzunda gerçekleşen canlı yayın saat 20.00’de başladı. ‘İsmail Yıldırım canlı yayında’ paylaşımı ile yayına giren İsmail Yıldırım’ın şahsi sosyal medya hesabı kısa süre içerisinde geniş kitleye ulaştı. 100 dakika süren yayında Başkan Yıldırım binin üzerinde emoji, 635 yorum alırken 221 kişi yayını paylaştı. ‘Huzurun Başkenti’ Karamürsel’in mimarı Başkan Yıldırım’ın canlı yayınını 12 bin kişi izledi. İşte vatandaştan gelen sorulara yönelik Başkan Yıldırım'ın cevaplarından satır başları;

KARAMÜRSELLİLERİ SELAMLADI

Yayının başında tüm Karamürsellileri ve kendini Karamürselli olarak hissedenleri selamlayan Başkan Yıldırım, “Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak Karamürsel’i ve sesimizin ulaştığı tüm hemşerilerimizi selamlıyorum. Burada bütün kalbi duygularla vatandaşlarımıza cevap vereceğiz” dedi.

YÜZME HAVUZU BU AY AÇILIYOR

Sporun ve sporcunun dostu olan Karamürsel Belediyesi’nin Başkanı İsmail Yıldırım, “İçinde bulunduğumuz mekanı ilçemize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibine teşekkür ederiz. Hayalini kurduğumuz ve ilçemize kazandırmaktan gurur duyduğumuz bu projeyi şubat ayı içerisinde halkımızın hizmetine açacağız. Hizmet konusunda Kocaeli bölgesindeki en hijyenik havuz burası olacak” dedi.

GÜREŞÇİLERE TÜM İMKANLARI SUNACAĞIZ

‘Pehlivanlar Diyarı’ Karamürsel’in yağlı güreş sporcuları için gelen soruları genel olarak yanıtlayan Başkan Yıldırım, “Yağlı güreş okulu olmayan bir spor dalı. Usta-çırak ilişkisi ile başarı getiren bir spor. Ustanın yanında kişiyi taşıyarak geliştirilebilir. Zamanında Ahmet Taşçı’nın yanında yetiştirerek başpehlivanlar yetiştiğini biliyoruz. Gelecek dönemde tüm imkanlarımızı sunarak sadece güreş değil spora dair bir çok kamp ve tesisleri oluşturacağız” dedi.

KARAMÜRSELSPOR’LA GURUR DUYUYORUZ

“Karamürsel’in evlatları ile gurur duyuyoruz” diyerek Karamürselspor’a başarılar dileyen Başkan Yıldırım, “Bu kentin evlatları Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele etmek için play-off mücadelesi veriyor. Bu hafta maça gittim neredeyse tüm Karamürsel oradaydı diyebilirim. Çünkü biz bu takıma dışardan transfer yapmadık. Bu yüzden bu tribünler dolu. Başta Karamürselspor’un Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Örnek teşkil edecek başarıyı elde ettiler. Suni değil, devamlı başarıları hedef alıyoruz. Gençlerimizin hangi spora eğilimi varsa ona göre değerlendirip yönlendirme yapacağız” ifadelerine yer verdi.

KONSERLERİ ESNAFIMIZ İLE ARTTIRABİLİRİZ

Karamürsel’in işgalden kurtuluş günü olan 4 Temmuz ile ilgili ‘konserleri arttırabilir miyiz?’ sorusunu cevaplayan Başkan Yıldırım, “Biz bu işe başladığımız zaman bir hedef kurduk. 4 Temmuz’un ne demek olduğunu gelecek nesillere anlatmayı planlayarak yola çıktık. Cumhuriyeti bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda sabah saygı duruşunda kimseyi bulamayıp akşam konserde doluluk görmek beni üzüyor. Kurtuluşta emeği geçenlere de aynı değer gösterilmeli. Önümüzdeki dönemde bu tarz etkinliklerle esnafınız ile birlikte hareket etmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞTIK, MAVİ BAYRAĞI ALDIK

Altınkemer Plajı ile ilgili gelen sorulara genel bir cevap veren Başkan Yıldırım, “Mevcut Altınkemer plajı 99 depreminden kalan artıklarla doldurulmuştu. Doldurulmuş olan kısmı Karamürsel Belediyesi olarak uluslararası firmalar tarafından 32 farklı uygulamadan geçerek Mavi Bayraklı plaj haline getirdik. Maalesef mavi bayrak parayla alınmıyor çalışınca oluyor. Çalıştık, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle gayret ettik, mavi bayrağı aldık!

BİZİM ALNIMIZ AÇIK

‘Şahsınız ve Karamürsel Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davası açıldı mı? Hakkınızda sosyal medya üzerinden neden bu tarz yorumlar yapılıyor?” sorusunu cevaplayan Başkan Yıldırım,”15 sene süreci zarfında Belediyeciliğin gereği olarak neredeyse 2 senede bir denetime tabii tutulduk. Gelen denetimciler bizlere teşekkür ederek gittiler. Şükürler olsun ki hakkımda açılmış hiçbir yolsuzluk davası yoktur. En ufak bir şaibeye karışmamanın gururunu yaşıyorum. Her yaptığımız farklı açıdan değerlendiriliyor. Maalesef günümüzde de eleştiriden ziyade hakaret ve iftiralarla karşı karşıya kalıyoruz. Gördükleri zaman yüzümüze gülen insanlar sosyal medyada klavye kahramanlığı yapıyor. Muhalefet olsun diye kendilerinin bile inanmadıkları şeyi bize söylüyorlar. Bahsettikleri konuları biz muhatap almıyoruz. Hakkımdaki ithamlarla alakalı elinde belge olan basınla ve halkla paylaşsın. Bizim alnımız açık. Karamürsel’de her zaman bir belediye başkanı olarak tek başına yürüyen bir insanım. Herkes bana ulaşabilir, merak ettiği tüm soruları sorabilir. Bizim verilemeyecek hesabımız yok! Yardım isteyen herkese kucak açtık, destek olduk. Kendi menfaatleri için karşımıza çıkan insanlarla muhatap olmadık. Tekrar söylüyorum: 15 sene zarfında hakkımda açılan herhangi bir yolsuzluk davası yoktur” dedi.

TEŞEKKÜRDEN DAHA GÜZELİ YOK

Gelen soruların arasında birçok teşekkür de yer almaktaydı. Yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Yıldırım’a teşekkürlerini ileten vatandaşlarımıza ithafen Yıldırım, “Bizim için teşekkür almaktan daha güzel bir şey yok. Yaptığımız icraat karşısında sadece bunu bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

MEZARLIĞI KALDIRAN ASLA ‘BEN’OLMAYACAĞIM

'Karamürsel Merkezde bulunan mezarlık kaldırılacak mı?’ sorusunu cevaplayan Yıldırım, “Atalarımızın, tarihimizin yattığı bir mezarlık. Mezarlık kaldırılmayacaktır. Ben bu mezarlığı kaldıramam. Bir Mezarlığı kalkması içim üzerinden 3 nesil geçmeli. Belki uzun yollar sonra olabilir ama bunu yapan asla ‘ben’ olmayacağım. O alanı inancımız, örf ve adetlerimiz çerçevesinde düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

YOLUMUZA SEVGİYLE ÇIKTIK

“Gönül Belediyeciliği sloganı ile geçmiş döneme nazaran gelecek dönemde ne değişecek?” sorusuna cevap veren Yıldırım, “Bana soruyorlarsa hiç bir şey değişmeyecek. Ben yola zaten “Gönül Belediyeciliği” ile çıktım. 2004 senesinde “Sevgi Kazansın” diye sevgi unsuru olan insanların ihtiyaç duyduğu mantıkla hareket ettik. AK parti iktidara geldiği günden beri çok şey kazandırdı. Fiziksel hizmetin dışında günümüz insanının istediği şey karşındaki insan tarafından ‘dinlenmek’. Vatandaşımız diyalog kurmak istiyor. Gönül Belediyeciliği, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ politikasının sahaya yansıdığı bir şeydir” ifadelerine yer verdi.

GELECEKLE İLGİLİ HIRSLARIM YOK

Kocaeli’de 13 İlçeden 12 Belediye Başkanı değişti. Değişmeyen tek İlçe Karamürsel. Belediye Başkanlığı sonrası milletvekili olmak ister misiniz? Sorusuna cevap veren Yıldırım, “Bu karar tamamen Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yetkilerine aittir. Bu durum elbetteki beni gururlandırdı. Ortaya koyduğumuz çalışmaların doğru olduğunu gösteriyor. Vatandaşımızın karşısında tekrar Şehrül Emin olmak için bize icazet verildi. Halkın adayı olarak girdiğimiz bir seçim var önümüzde. Liderlerimiz sayesinde Cumhur İttifakıyla büyük bir bağ kuruldu. Amacımız bu ittifakın değerlerine sahip çıkarak oyunu yükseltmek. Gelecekle ilgili de herhangi bir tavrım olmadı. Gelecekle ilgili hırslarımdan ziyade yaptığım işlerle ilgili hırslarım vardır. Ben işimi doğru titiz yapmak istiyorum.İşimi doğru yaptığım zaman kaderimde yaşamam gereken şeyi Rabbim yaşatacaktır.

POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞINA İNANIYORUZ

AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Karamürselli olması ve Büyükakın’ın Karamürsel düşüncesini merak eden vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Yıldırım, “Geçtiğimiz dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber Karamürsel’e 200 milyonun üzerinde yatırım kazandırdık. Planlarımız doğrultusunda Büyükşehir’i ikna ederek çalışmalarımızı ortaya koyduk. Kendimizi doğru ifade ettiğimiz zaman Büyükşehirden aldığımız payda arttı. Allah nasip ederse 1 Nisan da milletimiz bize görev verirse Karamürsel’in gururu, Doç.Dr Tahir Büyükakın ile beraber ortaklaşa aldığımız kararlar neticesinde güzel çalışmalar yapacağız. Onun bize pozitif ayrımcılık yapacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞ ÜRETSİN DESTEKLERİZ

Köylerden gelen ‘köy pazarları kurabilir miyiz?” sorusuna yanıt veren Yıldırım, “Vatandaşımızın ürettiği ürünleri satabileceği alanları bizler ulaştırırız. Yeter ki vatandaşımız üretsin. Biz onlar için her yerde her türlü ortamı hazırlarız” şeklinde konuştu.

AŞIK OLDUĞUM ŞEHİR

“Hayal edip gerçekleştiremediğiniz bir proje var mı?” sorusuna cevap veren Yıldırım, “En büyük hayalim mutlu insanların yer aldığı Karamürsel. Kavgaların olmadığı, insanların eğlendiği, acıları paylaşıp azalttığı, sevinçlerini çoğalttığı bir yer. Aşık olduğum, sevdiğim İlçeye hizmet için bu yola girdim. Önümüzdeki dönemde de hayallerimiz var. İlk hayalimiz insanların yaşamaktan keyif aldığı fiziksel ve sosyal bir Karamürsel’i oluşturulmak” ifadelerine yer verdi.

DENİZ MÜZESİ KARAMÜRSEL’E YAKIŞIR

Deniz Müzesi Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın üzerinde durduğu, geçtiğimiz dönemlerde bizimde planladığınız turizmi canlandıracak panoramik tarzda, Türk denizcilik tarihinin anlatıldığı, gerekirse balmumu heykellerle desteklenen bir proje çerçevesinde planladık. Karamürsel Alp Türk denizcilik tarihinde en büyük komutanlarından biri. Türkiye’de böyle bir müze olacaksa kesinlikle Karamürsel’e yakışır.

İZ BIRAKMAYI HEDEFLEDİM

Neden belediye başkanı oldunuz? Sorusuna cevap veren Yıldırım, “Ben yaşadığımız dünyada iz bırakılarak ayrılanlardan olmak istedim. Her zaman çok sevdiğim, aşık olduğum Karamürsel’e hizmet etmenin şerefi ve gururunu yaşadım. Mücadelemizin, çalışmalarımızı örnek olabileceğimizi düşünüyorum. İz bırakmak içim gayret ettim. Belediye Başkanı olmamdaki hedefim budur” dedi.

ÜNİVERSİTE KALKMAYACAK

Son olarak üniversite ile ilgili sorulara yanı veren Yıldırım, “Karamürsel’de 4 yıllık Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulu var. Okul hiçbir yere gitmiyor. İhtiyaç hasıl olur talep gelirse, bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da fiziksel koşulları yerine getirmek için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

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