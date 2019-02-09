İzmit Kemalpaşa Mahallesi sakinlerinden, çarşı esnaflarından Tül İpek Kumaş Mağazası kurucusu ve İzmit Ticaret Odası geçmiş dönem başkanlarından rahmetli İbrahim Bingül’ün eşi; Gülsüm Bilgisu, merhume Fatma Patır ve Atilla Bingül’ün anneleri, Uran Bilgisu, İbrahim Patır ve Esin Bingül’ün kayınvalideleri Muazzez Bingül (85) vefat etti. İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan Bingül’ün cenazesi bugün (9 Şubat 2019) Fevziye Camiinden ikindi namazından sonra toprağa verilecek.
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Muazzez Bingül, vefat etti
İzmit Kemalpaşa Mahallesi sakinlerinden, çarşı esnaflarından Tül İpek Kumaş Mağazası kurucusu ve İzmit Ticaret Odası geçmiş dönem başkanlarından rahmetli İbrahim Bingül’ün eşi Muazzez Bingül, vefat etti.
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Yorumlar
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Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun
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