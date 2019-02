Kocaman: Telefon numaram aynı kalacak

AKP Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ve ilçe yöneticileriyle birlikte Karatepe Mahallesi’nde Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.Karatepe Mahalle sakinlerin büyük ilgisiyle karşılanan Belediye Başkan Adayı Kocaman “Kartepe yeni dönemde yükselişine devam edecektir” dedi.



TELEFON NUMARAM AYNI KALACAK

“Sizlerin her zaman desteğinize ihtiyacımız vardır” diyen Kocaman “Siyaset içerisinde aldığım her görevde her zaman sizlerle bir arada oldum. Beni arayan herkes ile görüşmeye çalıştık. Son 20 yıldır kullandığım telefon numarası haricinde başka bir numaran yoktur. Kartepeli büyün vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık olacaktır. Gönül rahatlığı ile bana ulaşacağınıza emin olabilirsiniz” dedi.

GÖNÜL YAPMAK AK PARTİ’NİN İŞİDİR

“AK Parti belediyeciliği ülke genelinde olduğu gibi ilimizde çok güzel örnekleri görülmektedir” diyen Kocaman “Sizlerin istek ve taleplerinizi biliyorum. Gereken yatırımların yanı sıra gönüllere ulaşmalıyız. Bunun için çalışacağız. Belediye başkanlığı görevi verilirse Kartepelilerin gönüllerine ulaşacağız. Kartepe’de yaşayan herkes mutlu olursa bende mutlu olurum” açıklamasında bulundu.