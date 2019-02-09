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Miyase Sertbarut, öğrencilerle buluştu

Çocuk edebiyatının önemli yazarları arasında gösterilen Miyase Sertbarut,  Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

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Çocuk edebiyatının önemli yazarları arasında gösterilen Miyase Sertbarut, “Okur yazar buluşması” kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencileri ile bir araya geldi. Sertbarut, öğrencilerin kitapları hakkındaki sorularını yanıtladı. Ardından geçilen etkinlik soru cevap şeklinde ilerledi. Sertbarut, etkinlik sonunda kitaplarını imzalayarak, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Okul tarafından aktarılan bilgiye göre, etkinlik sayesinde öğrencilerin kitap okumaya olan ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi. Usta yazar, etkinlikten dolayı çok memnun kaldığını söyledi.

MİYASE SERTBARUT KİMDİR?

Çağdaş çocuk edebiyatı alanında kitapları olan Miyase Sertbarut 1963 yılında Ceyhan'da doğmuştur. Yazmaya radyo oyunları ile başlamış olan yazarın yaklaşık 15 kitabı bulunmaktadır. Radyo oyunları ile TRT'den ve çocuk kitapları ile farklı yayınevlerinden pek çok ödülü bulunmaktadır. Günümüz çocuğuna yaklaşımı ve anlatımdaki dil ustalığı ile dikkat çekmektedir. Son kitabı Kapiland'ın Kobayları ile TUDEM ilk gençlik roman yarışmasında 1’ncilik almıştır.

Bugün 13:57 TSİ - Eğitim

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