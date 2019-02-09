Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, mescitleri yenilenerek, hastalara daha iyi hizmet verebilir konuma getirildi. İç tasarımı değiştirilerek yeniden boyanan meclis, Derince halkının katılımıyla, cuma namazı ile birlikte hizmete açıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Derince Araştırma Hastanesi bünyesinde tedavi olan hastalarımızın ibadetlerini daha sağlıklı gerçekleştirebilmesi açısında, hastanemizin mescitleri daha modern bir konuma getirilmiştir” denildi.
Bugün 13:57 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 13:59 TSİ
Derince Araştırma’nın mescitleri yenilendi
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, mescitleri yenilenerek, hastalara daha iyi hizmet verebilir konuma getirildi.
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Bugün 13:57 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz