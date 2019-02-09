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Derince Araştırma’nın mescitleri yenilendi

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, mescitleri yenilenerek, hastalara daha iyi hizmet verebilir konuma getirildi.

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Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, mescitleri yenilenerek, hastalara daha iyi hizmet verebilir konuma getirildi. İç tasarımı değiştirilerek yeniden boyanan meclis, Derince halkının katılımıyla, cuma namazı ile birlikte hizmete açıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Derince Araştırma Hastanesi bünyesinde tedavi olan hastalarımızın ibadetlerini daha sağlıklı gerçekleştirebilmesi açısında, hastanemizin mescitleri daha modern bir konuma getirilmiştir” denildi.

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