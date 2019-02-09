Zeki Aygün’den geçmiş olsun ziyaretleri

AKP Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, seçim çalışmalarına Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında devam etti. Aygün, seçim gezileri kapsamında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın’ı makamında ziyaret etti. Hastane ile ilgili bilgiler alan Zeki Aygün, daha sonra başhekim Şaşkın ile birlikte servislerde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
ÖNEMLİ YATIRIMLAR
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve servis sorumlusu doktorlar ile hasta ziyaretlerinde bulunan Zeki Aygün, AKP hükümeti ile birlikte sağlıkta ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, bu hizmetlerin meyvesinin toplanmaya başladığını söyledi. Aygün, hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, Başhekim Şaşkın’a da verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz