KOTO’dan üyelerine “Rekabet Gücü” semineri

Türk üreticilerin, dünya pazarında daha aktif bir şekilde yer alması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) ile imzaladığı protokol çerçevesinde gerçekleştireceği çalışmaların startını verdi. KOTO, Bilgi Teknolojilerinin Etkin ve Verimli Kullanımı ile İşletmelere Rekabet Gücü Kazandırıyoruz’ projesinin eğitimlerine başlanacağını duyurdu.

5 HAFTA

Kurum, 30 işletme yöneticisi ve çalışanlarının katılacağı eğitim programına başvuruların bittiğini ve uygulamalara başlandığını açıkladı. Projenin ilk aşama eğitimler, yarın saat 10.00’da başlayacak. Eğitimlerin 5 hafta sürmesinin planlandığı belirtildi. Eğitimler kapsamında işletme yönetici ve çalışanlarına, ERP, etiketleme, barkodlama, stok takip sistemleri ve sadakat programlarının yer aldığı CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sistemlerine yönelik doğru yatırım kararının verilmesi, işleyişin ihtiyaca göre planlanması ve bu sistemlerin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmede bulunulacak.