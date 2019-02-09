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Tatlıkuyu Vadisi’ne 2 bin ağaç dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 2 bin adet ağaç dikildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’ye yapılan Tatlıkuyu Vadisi mesire alanının ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Birinci etabı tamamlanan Tatlıkuyu Vadisi’nin ikinci etabı tamamlandığında Gebze’nin en büyük parkı olacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçerisinde spor ve piknik alanlarının olacağı Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabında, dolgu işlemleri tamamlandı. Bölgenin yeşil bir görüntüye kavuşması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi.

2 BİN AĞAÇ

Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 220 adet çınar yapraklı akçe ağaç, 180 adet negunda ağacı, 400 adet pembe çiçekli akasya, 300 adet gotraydır ağaç, 250 adet karma meyve ağacı, 100 adet atlas sediri, 200 adet adi akasya ağacı, 200 adet kara yemiş ve 150 adet ıhlamur ağacı olmak üzere toplam 2 bin adet ağaç dikildi. İlerleyen zamanda bölgeye bin adet ağaç daha dikileceği belirtildi.

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