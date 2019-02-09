Karakadılar: Vatandaşı üretime teşvik edeceğiz

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, seçim çalışmaları kapsamında hemşehri dernekleri ile bir araya geliyor. Karakadılar, son olarak Sarımeşe Ordu Hisarcıklılar Köyü Derneği’ne konuk oldu. Karakadılar’a ziyareti sırasında ilçe başkanı Şeref Kırmızı, meclis üyesi aday adayları Tugay Adak, Hasan Bayrak ve Ayla Demir ile partililer eşlik etti.

“BİRLİKTE EĞLENECEĞİZ”

Dernek başkanı Selami İşcan, ziyareti dolayısıyla CHP’li aday Cumhur Karakadılar’a teşekkür etti. Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin herkesin artık Kartepeli olduğunu dile getiren CHP’li Karakadılar, “Derneklerimizin önemi büyük. Sizlere önemli yardımlarımız olacak. Kartepe’ye 10 bin kişilik bir stat yapacağız. Ama o statta takımlarımızın maçlarından ziyade Kartepe geceleri düzenleyeceğiz. Kentimizin tüm renkleri birlikte eğleneceğiz” dedi.

“ÜRETİME TEŞVİK EDECEĞİZ”

Daha sonra üretim ile ilgili yapacağı projeleri aktaran Karakadılar, “Biz bugün üretmiyoruz. Fakat Kartepe’nin toprakları çok verimli. Biz köylümüze çiftçimize destek olacağız. Katma değeri yüksek ürünler yerleştireceğiz. Ziraat mühendislerimiz gelip toprak analizleri yapacak. Hangi bölgede hangi meyve-sebze yetişirse belediye olarak oraya ekim yaparak vatandaşı teşvik edeceğiz ki vatandaş üretsin” ifadelerine yer verdi.