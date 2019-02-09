Kocaman: Gençlerimizi ihmal etmeyeceğiz

AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Rahmiye Mahallesi gençleriyle bir araya geldi. İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın’ın da katıldığı buluşma sırasında gençler için vaatlerde bulunan Kocaman, Cumhur İttifakı’nın milletin bekası için önemli olduğunun altını çizdi.

“BİRLİKTE KOŞACAĞIZ”

Geleceğe gençlerle birlikte koşacaklarını dile getiren başkan adayı Kocaman “31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler çok önemli. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynamak isteyenler her fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Buna izin vermemeliyiz. Siz gençler araştırın ve görün neler olduğunu. Hepimiz milletimize hizmet etmek için varız. Bu hizmetlerde gençlerimizi kesinlikle ihmal etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.