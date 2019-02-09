Sezer’den vefa ziyaretleri

Seçim çalışmalarını sürdüren AKP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer, ilçenin önemli ve asırlık değerlerini ihmal etmiyor. Sezer, ilçe başkanı Çetin Seymen ile birlikte 100 yaşını dolduran Asım Kibaroğlu ile 97 yaşındaki eşi Melahat Kibaroğlu’nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda seçim üzerine de sohbet yapılırken, Kibaroğlu çifti Sezer’e başarı dileklerini iletti.

SERMET GÖK’E ZİYARET

Sezer ayrıca uzun zaman önce geçirdiği bir kazadan dolayı rahatsızlığı süren Değirmendere’nin önemli değeri Sermet Gök’e de konuk oldu. Sezer ve Gök sanat ve kültür adına güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Gök, içinde hayata dair çok önemli öğütlerin yer aldığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile basılan “41 Şiir ve 41 Damla” isimli kitabını da Sezer’e hediye etti.