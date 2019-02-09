Yavuz Selim’den Dursun’a destek

Millet İttifakı’nın Gebze Belediye Başkan Adayı CHP’li Recep Dursun, Yavuz Selim Mahallesi’nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Uzun yıllardır verdikleri tapu mücadelesi ile öne sık sık ülke gündemine de gelen bölge halkının yakın ilgi gösterdiği Dursun, 31 Mart’ta seçimleri kazanmak istediklerini dile getirdi. Dursun, “Biz göreve gelir gelmez 6 ay içinde hepiniz tapularınıza kavuşacaksınız” dedi. Mahalle sakinleri de bugüne kadar tapu mücadelelerine verdiği destekle bilinen CHP’li Recep Dursun’a destek olacaklarını dile getirdiler.