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KTO, fark yaratan kadınları ağırlıyor

KTO tarafından başlatılan “Fark Yaratan Kadınlar” projesi kapsamında sanatçı Gülcan Karadağ, hat-tezhip sanatı ile ilgili eserlerinin yer aldığı sergi ve seminer programında Körfezli kadınlarla buluştu.

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Körfez Ticaret Odası (KTO), üyelerinin ticaretine katkı sunmanın yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de ön plana çıkıyor. KTO, son olarak düzenlenen ‘Far Yaratan Kadınlar’ projesi kapsamında sanatçı Gülcan Karadağ’ın hat ve tezhip sanatı ile el emeklerinin sergisi ile seminerine ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında çeşitli alanlarda fark yaratan kadınlar, Körfezli kadınlarla buluşturuluyor.

AMAÇ ANLATILDI

Bu şekilde girişimciliğin önemi ve kadınların üretimde yer almasının öneminin vurgulanmasının amaçlandığı etkinlikte eserleri sergilenen sanatçı Gülcan Karadağ, kadının sınırının yalnızca kendisi olduğunu söyledi. Karadağ, “Amacımız her kadının bir şekilde üretimin içinde olmasını sağlayarak kadın girişimciliğini artırmaktır. Bu anlamda KTO Başkanı Recep Öztürk ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum’’ dedi.

ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Bu arada etkinlikte konuşan KTO 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar da oda olarak kadınlara yönelik organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Projemiz kapsamında kadınlarımıza rol model olacak isimleri Körfezli kadınlarla buluşturarak kadın girişimciliğinin önemi onlara anlatmış olacağız. Bu süreçte oda başkanımızdan büyük destek gördük” diye konuştu. KTO Başkanı Recep Öztürk de ilki düzenlenen programa katılan herkese teşekkür etti.

Bugün 14:18 TSİ - Ekonomi

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