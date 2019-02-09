Ekolojik Yaşam Derneği ilk toplantısını yaptı

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği olağan genel kurulunu geçtiğimiz hafta tamamladı. Kongre sonunda başkanlığa Mustafa Tengerek, yöneticiliklere ise Mustafa Zengin, Mehmet Ali Uğurlu, Hüseyin Yüce, Işın Şahin Bozkurt, Nergiz Saatçioğlu ve Nejla Sarı Akyazı seçilmişti. Seçim sonrası ilk defa bir araya gelen derneğin 7 yöneticisi Karabaş Mahallesi Müneccim Arif Sokak üzerinde bulunan dernek merkezinde bir araya gelerek, yeni dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.