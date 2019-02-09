Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği olağan genel kurulunu geçtiğimiz hafta tamamladı. Kongre sonunda başkanlığa Mustafa Tengerek, yöneticiliklere ise Mustafa Zengin, Mehmet Ali Uğurlu, Hüseyin Yüce, Işın Şahin Bozkurt, Nergiz Saatçioğlu ve Nejla Sarı Akyazı seçilmişti. Seçim sonrası ilk defa bir araya gelen derneğin 7 yöneticisi Karabaş Mahallesi Müneccim Arif Sokak üzerinde bulunan dernek merkezinde bir araya gelerek, yeni dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Bugün 14:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:21 TSİ
Ekolojik Yaşam Derneği ilk toplantısını yaptı
Geçtiğimiz hafta genel kurulunu tamamlayan Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz