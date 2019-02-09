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Mutlu, Bahçecik’te moral buldu

SP’nin Başiskele adayı Zafer Mutlu, Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’nde bölge halkı ile buluştu. Bölge halkının yakın ilgisi ile büyük moral bulan Mutlu, buradaki konuşmasında amaçlarının arkalarında hoş seda bırakmak olduğunu dile getirdi.

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Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Av. Zafer Mutlu, önceki gün Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’nde belde sakinleri ile bir araya geldi. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği programda büyük moral bulan SP’li aday Mutlu, “Kendi mahallemde dostlarımın beni yalnız bırakmadıklarını görmek benim için mutluluk kaynağıdır” dedi.

“HİZMETLERİMİZLE ANILACAĞIZ”

Dernek lokalinde gerçekleşen buluşmada konuşan başkan adayı Zafer Mutlu, “Siyasetten maksadımız kendimize menfaat sağlamak değil. Siyaseti gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek için yapıyoruz. Bizler bu dünyadan göçüp gideceğiz, ama arkamızda birçok hizmet yaptığımız, insanların yaşamlarını kolaylaştırdığımız bir şehir bırakacağız. İnsanların bizi hayırla yad etmesi için arkamızdan dua edilecek işler yapacağız” dedi. Bahçeciklilerle kurduğu samimi diyalog ile dikkat çeken Mutlu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar gençlerle sohbet etti.

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