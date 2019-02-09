Gölcük Köyleri, İşeri’yi ağırladı

CHP Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmet İşeri, seçim programları kapsamında geçtiğimiz günlerde Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne nezaket ziyaretinde bulundu. 31 Mart’ta yapılacak olan seçim süreci ile ilgili yapılan çalışmaların anlatıldığı buluşmada konuşan başkan adayı İşeri’ye ilçe başkanı Fikret Gürel ile kalabalık bir partili grup da eşlik etti.

“KÜLTÜRLERİ TANITACAĞIZ”

Köylülerin üretemez duruma geldiğini ve bu durumun hem ülkeyi hem de ekonomiyi etkilediğini dile getiren başkan adayı İsmet İşeri, “Hayvancılık azaldı, çiftçilik neredeyse bitti. Turizm alanında da yapılan projeler yetersiz. İnsanlarımız Ulaşlı’nın üst bölümlerindeki güzellikleri bilmiyor. Bizler Gölcük’ün başta sona tüm güzelliklerimizi halkımızla buluşturacağız. Tüm kültürleri tanıtacağız” diye konuştu.

“SÖZ SAHİBİ OLUN”

Vatandaşlardan tercihlerini Gölcük’ün bütün dinamiklerine hakim, yönetme bilgi ve becerisine sahip, kentle bütünleşmiş bir yapının adayını desteklemelerini isteyen İşeri, şöyle konuştu: “Bu bir genel seçim değil. Önemli olan siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakarak tercihlerinizi hizmetten yana kullanmalıyız. Bizler yönetimde de her kesimin söz sahibi olmasını istiyoruz.” Dernek başkanı Ergün Uzuner de İsmet İşeri’ye seçim çalışmalarında başarılar diledi.