Şayir seçimden emin

Artut ve ekibinin son yaptığı seçim çalışmasına, partinin ilçedeki belediye başkan adayı Hamza Şayir de katıldı. Program hakkında konuşan Başkan Gülay Artut, “10 yıldır yaptıklarımız ortada. Kadınlarımızın desteği ile 31 Mart seçimlerini de kazanacağız” dedi.

“YİNE HİZMETE DEVAM”

AKP Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir de konuşmasında 31 Mart seçimleri için ilçe halkının partilerine destek olmasını istedi. Şayir, “Son 10 yılda ilçemiz büyük hizmetler elde etti. Başkanlarımız gerek kendi kaynaklarıyla gerekse Büyükşehir’le beraber tarihe geçecek hizmetler yaptılar. Biz de büyük projelerle Dilovası’nı daha yaşanabilir bir ilçe yapacağız” dedi.