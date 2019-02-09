Turan’dan gençlere hediye bayrak

AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçe başkanı Erol Ölmez ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ile partililerle birlikte Balaban Köyü’nü ziyaret etti. Burada 31 Mart’ta ilk kez oy kullanacak genç seçmenler Barış Kocaman, Yunus Akarsu, Mert Kocaman ve Ramazan Akarsu’ya Türk bayrağını armağan eden Turan, yapılacak olan seçimlerin önemine vurgu yaptı.

“GENÇLERE EN ÇOK DEĞER VEREN PARTİYİZ”

31 Mart’ın Türkiye’nin geleceği açısından dönüm noktası olduğunu belirten Turan, “15 Temmuz gibi yaşanan tüm badireleri milletimiz birlik ve beraberlikle atlattı. Gençlerimizin de katkılarıyla yarınlarımızı şekillendirecek olan ak kadroları 31 Mart’ta yeniden göreve getirerek, ülkemize kumpas kurmak isteyenlere bir kez daha geçit vermeyeceğiz. Gençlere en çok değer veren siyasi parti AK Parti’dir” dedi.