Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:31 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:32 TSİ

Turan’dan gençlere hediye bayrak

AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçe başkanı Erol Ölmez ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ile partililerle birlikte Balaban Köyü’nü ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçe başkanı Erol Ölmez ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Bayrakdar ile partililerle birlikte Balaban Köyü’nü ziyaret etti. Burada 31 Mart’ta ilk kez oy kullanacak genç seçmenler Barış Kocaman, Yunus Akarsu, Mert Kocaman ve Ramazan Akarsu’ya Türk bayrağını armağan eden Turan, yapılacak olan seçimlerin önemine vurgu yaptı.

“GENÇLERE EN ÇOK DEĞER VEREN PARTİYİZ”

31 Mart’ın Türkiye’nin geleceği açısından dönüm noktası olduğunu belirten Turan, “15 Temmuz gibi yaşanan tüm badireleri milletimiz birlik ve beraberlikle atlattı. Gençlerimizin de katkılarıyla yarınlarımızı şekillendirecek olan ak kadroları 31 Mart’ta yeniden göreve getirerek, ülkemize kumpas kurmak isteyenlere bir kez daha geçit vermeyeceğiz. Gençlere en çok değer veren siyasi parti AK Parti’dir” dedi.

Bugün 14:31 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
11 soruda yerel seçim mask
11 soruda yerel seçim
Ahmet Özen'den Gönül'ün sözlerine sert tepki! mask
Ahmet Özen'den Gönül'ün sözlerine sert tepki!
Ahmet Özen, cepsiz ceket giyecek mask
Ahmet Özen, cepsiz ceket giyecek
MHP, Başiskele adayını bağrına bastı mask
MHP, Başiskele adayını bağrına bastı
MHP’liler Bahçeli’nin hayır duasını aldı mask
MHP’liler Bahçeli’nin hayır duasını aldı
Örçen: Üreten bir belediye ortaya çıkaracağız mask
Örçen: Üreten bir belediye ortaya çıkaracağız
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı mask
Kocaeli Devlet Hastanesi, bir ilki başardı
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

GALERİ

Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL