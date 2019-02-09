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Erenkaya ailesi Fethiye'de güzellik merkezi açtı

Nurcan Erenkaya'ya ait olan Make-Up Studio Güzellik Merkezi Fethiye Caddesi Özsoy İş Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

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Nurcan Erenkaya'ya ait olan Make-up Studio Güzellik Merkezi Fethiye Caddesi Özsoy İş Merkezi'nde kentin dinamiklerinin yoğun katılımıyla birlikte açıldı. Cilt bakımı, microblading, kalıcı fondöten, ipek kirpik, kirpik liftingi, dudak kontürü, dipliner ve profesyonel makyaj uygulamalarının olacağı salonda Nurcan Erenkaya'ya ipek kirpik uzmanı Ebru Uyar eşlik edecek. Güzellik merkezinin açılışına Nurcan Erenkaya'nın eşi Yusuf Erenkaya, kızları Sude ve Ecesu Erenkaya, aile büyükleri Büyükşehir eski Başkanı Hikmet Erenkaya'nın yanı sıra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İlçe Başkanı Hakan Çakar, Cengiz Çakar, Kocaeli Ticaret Odası Meclis başkanı Akın Doğan, Meclis üyesi Yaşar Can, Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediye Başkan danışmanı Gültekin Görüm, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, İzmit Kent Merkezi Başkanı Murat Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

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UZMANLAR YETİŞTİRİLECEK

Açılış töreninde konuşan Nurcan Erenkaya'nın eşi Yusuf Erenkaya, "Bu kapının arkasında eşimin başarı hikayesi var. Bu caddede yıllar önce güzellik uzmanı olarak iş hayatına başladı. Açtığı güzellik merkeziyle de yeni Nurcanlar yetiştirecek, sertifika verecek. Kendisini kutluyorum. Bu kariyeri yaparken altın gibi iki evlat verdiği için de teşekkür ediyorum" diyerek güzellik uzmanı eğitimlerinin yapılacağını belirtti.

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"İZMİT'İN İNSANLARI ÇOK ÖZEL"

Make-up Studio'nun sahibi Nurcan Erenkaya eşinden aldığı desteğin altını çizerek, "Çalışmaya başladığım ilk zamanlar Yusuf'u tanıdığım zamanlar. Sağ olsun 20 yıldır desteğini hiç esirgemedi. İzmit'in bütün insanları çok özel, hepinizin yeri bizde ayrı. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" dedi.

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"EN KİBAR ERENKAYA, YUSUF'TUR"

Açılış töreninde konuşma yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Erenkaya ailesinin hepsini neredeyse tanırım. Aralarında en kibarı Yusuf'tur. Kimseye ayıp olmasın ama neden derseniz, eşini gerçekleri yansıtacak şekilde çok güzel anlattı. Kocaelimize bu değerli markayı kazandıran Nurcan Erenkaya'ya başarılar diliyorum. Bu branşta yeni elemanlar yetiştirmeniz de aynı zamanda çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

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"BİR KADIN OLARAK GURUR DUYUYORUM"

Millet İttifakı'nın İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, hayırlı olsun dileklerini şu sözlerle ifade etti:

"Böylesi güzel bir işletmeyi kentimize kazandıran Nurcan ve Yusuf Erenkaya çiftini kentte yaşayan bir kadın olarak tebrik ediyorum. Böyle bir kriz eşiğinde kadınların kendi ayakları üstünde sağlam basarak 'Ben de varım' diyebilmesi benim için gurur verici. Kente marka değer katsın, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere de uğurlu olsun."

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"EKONOMİNİN ZOR DÖNEMİNE RAĞMEN..."

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, ekonominin zor bir dönem geçirdiğinin altını çizerek, "Bizim için şu anda ticaret hakikaten çok sıkıntılı bir dönemden geçerken kadınların ticarete atılmasından büyük bir sevinç duyuyoruz. Ticaret, erkeklerle anılırken kadınlar öne geçmiş durumda. Nurcan Erenkaya'ya başarılar diliyor, örnek olmanızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Bir diğer ekonomik kriz vurgusu yapan İzmit Kent Merkezi Başkanı Murat Öztürk de temennilerini, "Erenkaya çiftine teşekkür ediyoruz. Şu anki ekonomik kriz sebebiyle onlarca mağazamız kapatılırken böyle nezih yerlerin şehre katılması bizi mutlu ediyor. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek dile getirdi.

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CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, krizden karlı çıkmalarını dileyerek şunları söyledi:

"Yusuf benim çocukluk arkadaşım. Böyle bir yer açtıkları için teşekkür ediyorum. Ekonomik krizde bazen yatırım yaparak kazanırsınız. Erenkaya ailesinin de bu yolda kazanmasını diliyorum."

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"HER ZAMAN ARKALARINDAYIM"

Nurcan ve Yusuf Erenkaya çiftinin aile büyüğü ve aynı zamanda hem Büyükşehir eski Başkanı hem de eski milletvekili olan Hikmet Erenkaya, "Türkiye'nin bu durumunda ticaret yapmak kolay değil. Yusuf'u ve Nurcan'ı kutluyorum. Nurcan kendini ispatlamış ve İzmit kadınlarına çok güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. Öncelikle kendilerine sonrasında da İzmit'e başarı getirmesini diliyorum. Bir abileri olarak her zaman arkalarındayım" diyerek Erenkaya çiftini desteklediğini belirtti. Ekin EKEN

Bugün 16:18 TSİ - Ekonomi

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