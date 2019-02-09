AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi’nde Kiremit Camii için yardım amaçlı yufka yapan kadınları ziyaret ederek yer sofrasında yufka açtı. Kocaman’a AKP Milletvekili Sami Çakır da eşlik etti. Ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, “Çorbada bizimde tuzumuz bulunsun istedik. Milletvekilimiz Sami Çakır ağabeyimle Uzuntarla mahallesi Kiremit Camii için bir araya gelip yardım amaçlı yufka yapan ablalarımızla yufka açtık” dedi. Selin BECER
Bugün 16:36 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:37 TSİ
Belediye Başkan Adayı Kocaman, yufka açtı
AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi’nde Kiremit Camii için yardım amaçlı yufka yapan kadınları ziyaret ederek yer sofrasında yufka açtı.
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Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Koltuk sen nelere kadirsin seçimlerde sempatik gözükmek için girmedikleri kılık kalmadı komik olduklarının farkında değiller mi acaba.
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