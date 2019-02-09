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Belediye Başkan Adayı Kocaman, yufka açtı

AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi’nde Kiremit Camii için yardım amaçlı yufka yapan kadınları ziyaret ederek yer sofrasında yufka açtı.

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AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi’nde Kiremit Camii için yardım amaçlı yufka yapan kadınları ziyaret ederek yer sofrasında yufka açtı. Kocaman’a AKP Milletvekili Sami Çakır da eşlik etti. Ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, “Çorbada bizimde tuzumuz bulunsun istedik. Milletvekilimiz Sami Çakır ağabeyimle Uzuntarla mahallesi Kiremit Camii için bir araya gelip yardım amaçlı yufka yapan ablalarımızla yufka açtık” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Koltuk sen nelere kadirsin seçimlerde sempatik gözükmek için girmedikleri kılık kalmadı komik olduklarının farkında değiller mi acaba.

Yanıtla . 0Beğen 09 Şubat 17:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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