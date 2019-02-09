AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Uzuntarla Mahallesi’nde Kiremit Camii için yardım amaçlı yufka yapan kadınları ziyaret ederek yer sofrasında yufka açtı. Kocaman’a AKP Milletvekili Sami Çakır da eşlik etti. Ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, “Çorbada bizimde tuzumuz bulunsun istedik. Milletvekilimiz Sami Çakır ağabeyimle Uzuntarla mahallesi Kiremit Camii için bir araya gelip yardım amaçlı yufka yapan ablalarımızla yufka açtık” dedi. Selin BECER