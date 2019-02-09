Türkiye finalleri için son engel: İstanbul Spor Lisesi

İlimizi Okullar Arası Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi gruptaki üçüncü maçını Eskişehir Anadolu Lisesi ile oynadı. Diğer iki maçta olduğu gibi yine son derece etkili olan kızlarımız karşılaşmayı ErvaKaraovalı’nın 3, Kübra Deniz ve Leyla İlter’in golleri ile 5-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

KAZANIRSA TÜRKİYE’NİN EN İYİ 8 TAKIMI ARASINA KALACAK

Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi maça Sudenur, Ebrar, Leyla, Buse, Sude, Melisa, Selis, Erva, Berna, Fadile ve Kübra 11’i ile başlarken, yıldız futbolcu Ece Tekmen final maçı için dinlendirildi. Final maçı İstanbul Spor Lisesi ile olacak ve Bilecik Merkez sahasındaki maç yarın (Pazar) saat 12.00’de başlayacak. Futsalda geçen yılın Dünya ikincisi olan kızlarımız yarınki finali kazanırsa genç kızlar futbolda adını Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına yazdıracak.