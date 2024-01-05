Genel Başkan Ali Babacan’ın, “ Türkiye genelinde seçimlere kendi adımızla sanımızla, şanımızla gireceğiz” açıklaması ardından başta Kocaeli olmak üzere ülkenin hiçbir vilayetinde kendi adaylarıyla seçimlere girmemesi ve genel merkez yöneticilerini milletvekili olarak TBMM’ye göndermesi ardından partide başlayan İstifa sürecine en son olarak DEVA Partisi’nin İzmit İlçe teşkilâtının başarılı Başkanı Avukat Erdinç Işık da katıldı...Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Erdinç Işık, “Kocaeli İl Başkanlığı’nın kurulmasından İzmit İlçe Başkanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına kadar partinin pek çok alanında canla başla ve fedakârca çalıştık. Bu süreçte yanımda olan ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum . Kararımız ve neticesi hayırlı olsun...” açıklamasında bulundu.
05 Oca 2024 - 12:57- Siyaset Güncelleme:
DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı istifa etti
DEVA Partisi'nde Genel Seçimlerin ardından başlayan istifa süreci halen devam ediyor, en son olarak da İzmit İlçe Başkanı Av. Erdinç Işık partisinden istifa etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.