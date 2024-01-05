DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı istifa etti

Genel Başkan Ali Babacan’ın, “ Türkiye genelinde seçimlere kendi adımızla sanımızla, şanımızla gireceğiz” açıklaması ardından başta Kocaeli olmak üzere ülkenin hiçbir vilayetinde kendi adaylarıyla seçimlere girmemesi ve genel merkez yöneticilerini milletvekili olarak TBMM’ye göndermesi ardından partide başlayan İstifa sürecine en son olarak DEVA Partisi’nin İzmit İlçe teşkilâtının başarılı Başkanı Avukat Erdinç Işık da katıldı...Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Erdinç Işık, “Kocaeli İl Başkanlığı’nın kurulmasından İzmit İlçe Başkanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına kadar partinin pek çok alanında canla başla ve fedakârca çalıştık. Bu süreçte yanımda olan ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum . Kararımız ve neticesi hayırlı olsun...” açıklamasında bulundu.