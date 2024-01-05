Gölcük Devlet Hastanesi'nde sona doğru

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sağlık alanında yapılan önemli yatırımlardan olan Gölcük Yeni Devlet Hastanesi ve Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sezer, çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Gölcük Yeni Devlet Hastanesi ve inşası devam eden Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Gölcük Yeni Devlet Hastanesi vatandaşlara hizmet vermek için gün sayıyor. 256 deprem izolatörüyle depreme dayanıklı olarak inşa edilen, 45 bin metrekare kapalı alana sahip, 272 yatak, 9 ameliyathane, 62 poliklinik yer alacağı toplam 8 kattan oluşan Gölcük Yeni Devlet Hastanesi'nin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.
Hastanede ayrıca 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere toplam 35 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunuyor.
9 hekimin çalışacağı, 674 metrekare alanlı Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’nin de kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. 112 Acil Yardım Hizmeti olarak da kullanılacak olan binanın kısa bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sağlık alanında yapılan önemli yatırımlardan olan Gölcük Yeni Devlet Hastanesi ve Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sezer, çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Gölcük Yeni Devlet Hastanesi ve inşası devam eden Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.