Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği'nden "Üstatlara Vefa Gecesi"

Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği, 14 Ocak Pazar günü saat 20.00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Üstatlara Vefa Gecesi düzenliyor. Etkinlikte Şef-Bestekar Erdinç Çelikkol ve Sadun Aksüt konser verecek. Etkinlik ücretsiz olacak ve tüm müzik severler davetli...