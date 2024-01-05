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Kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hammadde yüklü kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
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Kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı mask
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Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak'ta Sedat C. idaresindeki 34 PH 7724 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen Muzaffer A. yönetimindeki hammadde yüklü kamyon çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada hafif yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.
# sağlık, kaza, sevk edildi

05 Oca 2024 - 13:13 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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