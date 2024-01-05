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Kıbrıs Gazisi Zeki Çertel hayatını kaybetti!

İzmit’te, Kıbrıs Gazisi olan, bir fabrikadan emekli Zeki Çertel 69 yaşında yaşamını yitirdi.

HABER MERKEZİ
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Kıbrıs Gazisi Zeki Çertel hayatını kaybetti! mask

İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak’ta ikamet eden Kıbrıs Gazisi Zeki Çertel hayatını kaybetti. İzmit’te bulunan piston fabrikasından  emekli olan Zeki Çertel’in ölümü üzüntü yarattı. Zeki Çertel’in cenazesi bugün Kadıköy Mahallesi Yeşil Camiinde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
# emekli

05 Oca 2024 - 13:20 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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