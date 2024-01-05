İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak’ta ikamet eden Kıbrıs Gazisi Zeki Çertel hayatını kaybetti. İzmit’te bulunan piston fabrikasından emekli olan Zeki Çertel’in ölümü üzüntü yarattı. Zeki Çertel’in cenazesi bugün Kadıköy Mahallesi Yeşil Camiinde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Kıbrıs Gazisi Zeki Çertel hayatını kaybetti!
İzmit’te, Kıbrıs Gazisi olan, bir fabrikadan emekli Zeki Çertel 69 yaşında yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.