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Ucuz araba peşinde koşarken dolandırıldılar

Bartın’da kiraladığı otomobilleri satılık ilanı vererek vatandaşları dolandıran şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki O.I. isimli şahıs çeşitli illerden araç kiralayıp, bu araçları ilan sitelerinde satılığa çıkarttı. Otomobillere cazip fiyatlar koyarak vatandaşları tuzağına çekti. Ucuz araba alma hayali ile kendisini arayanlardan kaparo adı altına para toplayan O.I. daha sonra iletişim bilgilerini değiştirme yöntemi ile Mersin, Niğde, Mardin, Kocaeli, Aksaray ve Şanlıurfa illerinde yaşayan çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Dolandırılan kişilerin ihbarı üzerine yapılan çalışmada, Bartın’da yaşadığı belirlenen zanlı, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O.I.’nın ikametinde yapılan aramada eylemlerinde kullandığı bilgisayar, flash bellek ve banka dokümanları ve banka kartları ele geçirildi. Şüphelinin yapılan güvenlik taramasında ise daha önceden de çok sayıda dolandırıcılık olayından soruşturması ve davası olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.I. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bugün 17:20 TSİ - Asayiş

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