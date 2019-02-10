Karakadılar: Mahalle başkanı, muhtarın önüne geçmeyecek

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar Kartepeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Karakadılar Nusretiye Mahalle Muhtarı Turan Yıldız Ataevler Mahalle Muhtarı Neslihan Serim Maşukiye Mahalle Muhtarı Mete Karakuş Köseköy Mahalle Muhtarı Ali Yılmaz ve Derbent Mahalle Muhtarı Ramazan Hallaçı ziyaret etti. Karakadılara gezintileri esnasında İlçe Başkanı Şeref Kırmızı meclis üyesi aday adayları Tugay Adak Hasan Bayrak ve Ayla Demir eşlik ediyor.

DEMOKRASİ MUHTARLIK SEÇİMLERİNDE

Cumhur Karakadılar muhtarlarla ilgili olarak Bu iktidar döneminde maalesef mahalle başkanları muhtarlarımızın önüne geçti. En büyük demokrasi muhtarlık seçimlerinde yaşanıyor. Çünkü muhtarlar partili değildir muhtarın kendisine oy verirsin. Muhtarın bilgisi olmadan mahalleye çivi bile çakmayacağız.Benim başkanlığım döneminde hiçbir mahalle başkanı muhtarın önüne geçmeyecek dedi.