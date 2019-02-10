Millet İttifakı, EYT mağdurlarını uğurladı

Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman EYT mağdurlarına hassasiyetle yaklaşıyor. Geçtiğimiz hafta Gebze'deki EYT toplantısına katılan Kaman kürsüde, eşinden dolayı kendilerininde EYT mağduru olduğunu söylemiş ve 10 Şubat bugün Ankara'da yapılacak eylem için ulaşım sözü vermişti. Kaman gece saatlerinde EYT mağdurlarını Perşembe Pazarı mevkiinden uğurladı. Uğurlamada İzmit Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'te hazır bulunarak EYT'lilere destek verdi. Kırkbir otobüs ile Kocaeli'den yola çıkan EYT mağdurlarını uğurlamada CHP ve İyi Partililerde hazır bulundu. EYT'liler uğurlamaya geldiklerinden dolayı başta Kaman olmak üzere yanlarında olan herkese teşekkür ettiler.