Gebze Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gazeteci Serap Çakır ile Milllet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman önceki gün bir araya Geldi Çakır'a Gebzede Gazetesinde ziyarette bulunan Kaman'ile Çakır'ın burada bir müddet görüştüler. Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Çakır yaptığı açıklamada Serdar Kaman'ı takip ve taktir ettiğini belirterek "oyum ve desteğim" sizindir diye kaydetti. Dr. Serdar Kaman ise Serap Çakır'ın desteğinden memnuniyetini dile getirerek bir hanfendi olarak çıktığınız bu yolda bugün Gebze'de önemli bir noktadasınız halk sizi seviyor ve destekliyor bizim üzerimize düşen bir görev olursa hazırız diye kaydetti.
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Çakır'dan Kaman'a tam destek
Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman önceki gün adı son günlerde tüm Kocaeli gündemine oturan Gebze Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serap Çakır'a ziyarette bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz