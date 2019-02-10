Çakır'dan Kaman'a tam destek

Gebze Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gazeteci Serap Çakır ile Milllet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman önceki gün bir araya Geldi Çakır'a Gebzede Gazetesinde ziyarette bulunan Kaman'ile Çakır'ın burada bir müddet görüştüler. Oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Çakır yaptığı açıklamada Serdar Kaman'ı takip ve taktir ettiğini belirterek "oyum ve desteğim" sizindir diye kaydetti. Dr. Serdar Kaman ise Serap Çakır'ın desteğinden memnuniyetini dile getirerek bir hanfendi olarak çıktığınız bu yolda bugün Gebze'de önemli bir noktadasınız halk sizi seviyor ve destekliyor bizim üzerimize düşen bir görev olursa hazırız diye kaydetti.