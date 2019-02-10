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Recep Sarıdoğan maratona başladı

Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Recep Sarıdoğan, Çamlıtepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri ile seçim çalışmalarına başladı

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31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Körfez’de iddialı olan Saadet Partisi’nin Belediye Başkan adayı Recep Sarıdoğan, Körfez’deki çalışmalarına Çamlıtepe Mahallesi’nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ile başladı. Yaklaşık 50 kişilik ekibiyle Çamlıtepe esnafını tek tek dolaşan ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gören Recep Sarıdoğan, vatandaşların mevcut yönetimden şikayetlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini dikkatle dinleyerek not aldı.

“KÖRFEZ’İ EL ELE YÖNETECEĞİZ”

Körfez Belediye Başkanı olması durumunda gerçekleştirmeyi düşündüğü projeleri vatandaşlarla paylaşan Sarıdoğan, “Körfez’i, Körfez’in sakinleri ile birlikte el ele yöneteceğiz” dedi. 7’den 70’e tüm Körfezlileri kucaklayacağının sözünü veren başkan adayı Recep Sarıdoğan, 1 Nisan’dan itibaren Körfez’de tarihi bir değişime hep birlikte tanıklık edeceklerini belirtti. Saadet Partisi, 31 Mart’a kadar ilçedeki tüm vatandaşlara ulaşabilmek adına programlarına yoğun bir şekilde devam edecek.

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