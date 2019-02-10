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Kocaeli'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi

Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi

Kocaeli'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi mask
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Kocaeli'de, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" programı düzenlendi. Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Bugün 10:29 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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