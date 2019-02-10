Kocaeli'de, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" programı düzenlendi. Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.
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Kocaeli'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü protesto edildi
Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz