Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:31 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:32 TSİ

Recep Dursun pazar turunda

Millet ittifakının CHPli Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun Ulus Mahallesinde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Adayı Dursun Değişime artık çok az bir zaman kaldı. Gebze yeni bir sayfa açacak. yorumunu yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

YENİ SAYFA ZAMANI

Millet ittifakının CHPli Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun Ulus Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle pazarında esnaf ve mahallelilerle sohbet eden Başkan Adayı Dursun İki ayı aşkın bir süredir sokakları karış karış geziyorum. Gebzeliler artık yeni bir sayfa açmak istiyor. Değişime artık çok az bir zaman kaldı. Birlikte değiştireceğiz. 31 Martta kararımızı değişim ve gelişimden yana kullanacağız yolun sonu aydınlık. dedi.

GİDERLERİ AZALTACAĞIZ

attachment-296957-2-9378a59a71c5b99af1494da6bfcb00c9-1549747523.jpg?

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Adayı Recep Dursun Esnaf dertli çünkü müşterisi yok. Vatandaş dertli alım gücü yok. Göreve geldiğimiz zaman emeklilere zam yapamayız bu genel siyasetin işi. İşçilere zam yapamayız bu işçi ile işveren arasındaki bir konu. Ancak Belediye olarak vatandaşın giderlerini azaltacağız halk gıdalarla ucuz ve organik ürünler satacağız. Vatandaşın parasının yarısı cebinde kalacak ekonomik olarak düzlüğe çıkılacak şeklinde konuştu.

attachment-296957-2-9378a59a71c5b99af1494da6bfcb00c9-1549747523.jpg?

Bugün 10:31 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Hürriyet’ten gövde gösterisi mask
Hürriyet’ten gövde gösterisi
AKP'li aday adayı, İYİ Parti’ye geçiyor mask
AKP'li aday adayı, İYİ Parti’ye geçiyor
Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak mask
Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak
Ahmet Özen, cepsiz ceket giyecek mask
Ahmet Özen, cepsiz ceket giyecek
Örçen: Üreten bir belediye ortaya çıkaracağız mask
Örçen: Üreten bir belediye ortaya çıkaracağız
Mülküşehsuvar’dan Şahin geçti mask
Mülküşehsuvar’dan Şahin geçti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
İşten çıkartılınca patronunu vurdu mask
İşten çıkartılınca patronunu vurdu
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı mask
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı
Hürriyet’ten gövde gösterisi mask
Hürriyet’ten gövde gösterisi

GALERİ

Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var mask
Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı mask
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü! mask
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü!
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL