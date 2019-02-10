Recep Dursun pazar turunda

YENİ SAYFA ZAMANI

Millet ittifakının CHPli Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun Ulus Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle pazarında esnaf ve mahallelilerle sohbet eden Başkan Adayı Dursun İki ayı aşkın bir süredir sokakları karış karış geziyorum. Gebzeliler artık yeni bir sayfa açmak istiyor. Değişime artık çok az bir zaman kaldı. Birlikte değiştireceğiz. 31 Martta kararımızı değişim ve gelişimden yana kullanacağız yolun sonu aydınlık. dedi.

GİDERLERİ AZALTACAĞIZ

Esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Adayı Recep Dursun Esnaf dertli çünkü müşterisi yok. Vatandaş dertli alım gücü yok. Göreve geldiğimiz zaman emeklilere zam yapamayız bu genel siyasetin işi. İşçilere zam yapamayız bu işçi ile işveren arasındaki bir konu. Ancak Belediye olarak vatandaşın giderlerini azaltacağız halk gıdalarla ucuz ve organik ürünler satacağız. Vatandaşın parasının yarısı cebinde kalacak ekonomik olarak düzlüğe çıkılacak şeklinde konuştu.