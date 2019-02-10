Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:40 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:43 TSİ

CHP'liler Ankara'ya akın etti

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin 12 maddelik seçim bildirgesini açıklayacak ve belediye başkan adaylarını tanıtacak. Aday tanıtım toplantısına ilimizden de yoğun katılım oldu.

mask
mask
mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın

CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenleyeceği törenle tanıtacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca yerel yönetimlere ilişkin 12 maddelik belgeyi açıklayacak ve partinin yerel seçim bildirgesini kamuoyuyla paylaşacak.

Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına ilimizden Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları, 'Gülümse Türkiye, CHP geliyor' yazılı pankart açtı. Selin BECER

Bugün 10:40 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Millet İttifakı, EYT mağdurlarını uğurladı mask
Millet İttifakı, EYT mağdurlarını uğurladı
Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak mask
Nail Baki: Etin fiyatı 20 lira olacak
Çakır'dan Kaman'a tam destek mask
Çakır'dan Kaman'a tam destek
Recep Dursun pazar turunda mask
Recep Dursun pazar turunda
Karakadılar: Mahalle başkanı, muhtarın önüne geçmeyecek mask
Karakadılar: Mahalle başkanı, muhtarın önüne geçmeyecek
Recep Sarıdoğan maratona başladı mask
Recep Sarıdoğan maratona başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
İşten çıkartılınca patronunu vurdu mask
İşten çıkartılınca patronunu vurdu
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı mask
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı
Hürriyet’ten gövde gösterisi mask
Hürriyet’ten gövde gösterisi

GALERİ

Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında  mask
Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında 
Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var mask
Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı mask
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü! mask
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü!
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL