CHP'liler Ankara'ya akın etti

CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenleyeceği törenle tanıtacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca yerel yönetimlere ilişkin 12 maddelik belgeyi açıklayacak ve partinin yerel seçim bildirgesini kamuoyuyla paylaşacak.
Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına ilimizden Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları, 'Gülümse Türkiye, CHP geliyor' yazılı pankart açtı. Selin BECER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz