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CHP'liler Ankara'ya akın etti

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin 12 maddelik seçim bildirgesini açıklayacak ve belediye başkan adaylarını tanıtacak. Aday tanıtım toplantısına ilimizden de yoğun katılım oldu.