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Telkari ustası yeni ustalar yetiştiriyor

İzmit'te devam eden Trabzon Tanıtım Günleri'nde stant açan Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde telkari kursunda yapılan takı ve hediyelik eşyalar satılıyor. Telkari ustası Hüseyin Aygün, telkari sanatının ölmemesi için yeni ustalar yetiştirdiğini belirtti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İnterteks Fuar Alanı'nda Trabzon Tanıtım Günleri düzenleniyor. Etkinlikte Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi de bir stant açarak ürettikleri ürünleri Kocaeli halkına tanıttı. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi standında en dikkat çeken ürünler ise telkari eserleri oldu. Stant içerisine kurduğu tezgahta eserlerini üreten telkari ustası Hüseyin Aygün, peçetelikten gemiye kadar  eseri stantta satışa sunuyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi olarak telkari sanatının yok olmaması için çabaladıklarını anlatan telkari ustası Hüseyin Aygün, "1986 senesinde telkari sanatına başladım. Ustalarımızdan öğrendik. Şu anda da bunu devam ettiriyoruz. İnsanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Nasıl biz ustamızdan öğrendik ve devam ediyorsak, bizden sonra gelen nesil de bu sanatı devam ettirsin istiyoruz. Çok güzel bir sanat, aynı zamanda para getiren de bir iş. Bu yüzde 90'ı elle yapılan bir iş. Biraz sabır isteyen, ince bir iş. Yapacağın işe göre mikronlarla ölçü alman gerekiyor. O ölçüyü aldıktan sonra yapacağın modele göre desen yapıp eseri ortaya çıkarıyorsun. Şu anda bir kısım makineler var. Şu anda bu sanatı insanlar daha rahat öğrenebilirler. Bunun üzerinde duran bir insan 2-3 yıl gibi kısa bir zamanda bir meslek sahibi olur" dedi.

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