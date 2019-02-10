Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:59 TSİ- Gündem G: Bugün 12:02 TSİ

Dayanışma gecesinde buluştular

Evrensel Gazetesi’nin İl Temsilciliği, Evrensel Gazetesi’nin kuruluşunun 23’üncü yıldönümü nedeniyle dayanışma gecesi düzenledi

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Evrensel Gazetesi İl Temsilciliği, gazetenin kuruluşunun 23’ncü yıldönümü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Taş Bina’da düzenlenen dayanışma gecesine Avrupa Birliği eski Bakanı Ali Haydar Konca, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murta Kürekci, Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Birol Sağlam, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Gece boyunca bol bol sohbet etme imkanı bulan davetliler, gece sonunda yapılan çekilişle kitap sahibi oldu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Evrensel Gazetesi İl Temsilcisi Hasret Gültekin Kozan, dayanışmanın önemini anlattı. Selin BECER

Bugün 11:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
"Kimlikle para çek" dönemi! mask
"Kimlikle para çek" dönemi!
Sekapark-Plajyolu Akçaray seferleri başladı mask
Sekapark-Plajyolu Akçaray seferleri başladı
Kredi kartı borcunu ödemeyenler dikkat! Yargıtay'dan flaş karar mask
Kredi kartı borcunu ödemeyenler dikkat! Yargıtay'dan flaş karar
Sekapark-Plajyolu Akçaray seferleri Cumartesi başlıyor mask
Sekapark-Plajyolu Akçaray seferleri Cumartesi başlıyor
Başkan Yıldırım'a sosyal medyada büyük ilgi mask
Başkan Yıldırım'a sosyal medyada büyük ilgi
Epilepsi hastası kızlarının hayalini gerçekleştirdiler mask
Epilepsi hastası kızlarının hayalini gerçekleştirdiler
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İsmet Çiğit’ten şok itiraf! mask
İsmet Çiğit’ten şok itiraf!
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı mask
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu: 10 gözaltı
İşten çıkartılınca patronunu vurdu mask
İşten çıkartılınca patronunu vurdu
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı mask
İlgi inanılmaz... Satışı tavan yaptı
Hürriyet’ten gövde gösterisi mask
Hürriyet’ten gövde gösterisi

GALERİ

Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında  mask
Eski çalışanın iş yeri sahibini vurma anı güvenlik kamerasında 
Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var mask
Asker eğlencesinde kavga! Karakolu taşladılar... Çok sayıda gözaltı var
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı mask
Glutensiz Bi’Yer Cafe açıldı
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü! mask
Otobüs şoförü, genç kızın üzerine yürüdü!
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada mask
Viraja hızlı giren beton mikserinin devrilme anı kamerada
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı mask
Vidanjörden sızan yağ zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL