Evrensel Gazetesi İl Temsilciliği, gazetenin kuruluşunun 23’ncü yıldönümü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Taş Bina’da düzenlenen dayanışma gecesine Avrupa Birliği eski Bakanı Ali Haydar Konca, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murta Kürekci, Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Birol Sağlam, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Gece boyunca bol bol sohbet etme imkanı bulan davetliler, gece sonunda yapılan çekilişle kitap sahibi oldu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Evrensel Gazetesi İl Temsilcisi Hasret Gültekin Kozan, dayanışmanın önemini anlattı. Selin BECER
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Dayanışma gecesinde buluştular
Evrensel Gazetesi’nin İl Temsilciliği, Evrensel Gazetesi’nin kuruluşunun 23’üncü yıldönümü nedeniyle dayanışma gecesi düzenledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz