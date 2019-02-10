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Törk’ten hasta ziyareti

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaları ziyaret etti.

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Darıcalı vatandaşları hastalıkta ve sağlıkta yalnız bırakmayan CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi. Yaşlı hastalar ile yakından ilgilenerek sohbet eden Törk, hastaların ve hasta yakınlarının taleplerini dinledi. Hastanenin çocuk servisinde yatan çocukları da ihmal etmeyen CHP'li Törk, hasta çocukların ebeveynlerinin bir ihtiyacı olup olmadığını sordu.

EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR

Vatandaşların iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında olduklarını belirten Törk, “Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ettik. İhtiyaçlarını ve taleplerini dinlediğimiz hastalarımızın her daim yanlarında olacağız. Vatandaşlarımıza dokunarak, halkın sorunlarını birinci ağızdan dinliyoruz. 31 Mart'a kadar sahalarda çalışmaya, vatandaşımızla beraber olmaya devam edeceğiz” dedi. Yetkililerden hastane hakkında genel bilgiler alan CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, hastalara acil şifalar diledi.

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